Россия
05:54, 5 декабря 2025Россия

В российском регионе отразили атаку беспилотников

В двух районах Ростовской области отражена атака БПЛА ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетАтака БПЛА

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по северу Ростовской области — в Чертковском и Шолоховском районах. Об этом 5 декабря в Telegram-канале написал губернатор российского региона Юрий Слюсарь.

Он сообщил, что пострадавших в результате случившегося нет.

Информация о последствиях на земле в настоящий момент уточняется.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 4 декабря предприняли несколько попыток атаковать Ростовскую область. Силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Новошахтинске, Чертковском, Тарасовском, Белокалитвинском и Миллеровском районах.

