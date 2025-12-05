В российском регионе отразили атаку беспилотников

В двух районах Ростовской области отражена атака БПЛА ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по северу Ростовской области — в Чертковском и Шолоховском районах. Об этом 5 декабря в Telegram-канале написал губернатор российского региона Юрий Слюсарь.

Он сообщил, что пострадавших в результате случившегося нет.

Информация о последствиях на земле в настоящий момент уточняется.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 4 декабря предприняли несколько попыток атаковать Ростовскую область. Силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Новошахтинске, Чертковском, Тарасовском, Белокалитвинском и Миллеровском районах.