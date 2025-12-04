Реклама

06:16, 4 декабря 2025Россия

Губернатор российского региона рассказал о ночной атаке ВСУ

Слюсарь: ВСУ ночью попытались атаковать Ростовскую область
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 4 декабря предприняли несколько попыток атаковать Ростовскую область. Как рассказал в Telegram-канале губернатор российского региона Юрий Слюсарь, под ударом оказались пять муниципалитетов.

«Силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Новошахтинске, Чертковском, Тарасовском, Белокалитвинском и Миллеровском районах», — поделился Слюсарь. По его словам, в результате атак ВСУ никто не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется.

Вечером 3 декабря Минобороны России сообщало об уничтожении 37 беспилотников ВСУ над тремя регионами страны. Три из них были сбиты над Ростовской областью.

