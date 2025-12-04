Над российским регионом сбили более 30 беспилотников ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении 37 беспилотников ВСУ над регионами России

Вечером 3 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз пытались нанести удары по территории России с применением беспилотных летательных аппаратов. Атаки были успешно отражены, сообщило Минобороны.

Всего в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени было уничтожено 37 дронов ВСУ. Больше всего беспилотников — 31 — ликвидировали в небе над Белгородской областью. По 3 летательных аппарата сбили над Воронежской и Ростовской областями.

Уточняется, что все беспилотники были самолетного типа.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек стал жертвой атаки ВСУ на регион.