Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:37, 3 декабря 2025Россия

В российском регионе один человек стал жертвой удара ВСУ

Гладков: В Белгородской области один мужчина погиб в результате атаки ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно атаковали автомобиль гражданского в Белгородской области. В результате мужчина получил тяжелые ранения. Медики пытались его спасти, однако он скончался. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как стало известно, все произошло в селе Гора-Подол. «Медики Грайворонской ЦРБ до последнего пытались спасти его [пострадавшего], но травмы оказались несовместимы с жизнью», — написал Гладков. Автомобиль был полностью уничтожен огнем.

Чиновник выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее сообщалось, что российский военный получил ранение в Белгородской области при атаке ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Летевший из Москвы на Пхукет самолет подал сигнал бедствия

    В Киеве произошли столкновения со стрельбой между ГУР и военными

    В российском регионе один человек стал жертвой удара ВСУ

    СБУ отвергла сообщения о подрыве Румынией украинского морского дрона

    В России разработали новый стандарт обучения для 10-11-х классов

    В России назвали способ отрезать Украину от моря

    США начали использовать иранские ударные дроны Shahed-136

    У Долиной нашли песню со словами об изнасиловании

    В Белом доме назвали продуктивной встречу Уиткоффа и Кушнера с Путиным

    Зеленский захотел завершить конфликт с помощью давления на Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok