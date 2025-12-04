В российском регионе один человек стал жертвой удара ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно атаковали автомобиль гражданского в Белгородской области. В результате мужчина получил тяжелые ранения. Медики пытались его спасти, однако он скончался. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Как стало известно, все произошло в селе Гора-Подол. «Медики Грайворонской ЦРБ до последнего пытались спасти его [пострадавшего], но травмы оказались несовместимы с жизнью», — написал Гладков. Автомобиль был полностью уничтожен огнем.
Чиновник выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее сообщалось, что российский военный получил ранение в Белгородской области при атаке ВСУ.