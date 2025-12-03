Российский военный получил ранение в приграничном регионе при атаке ВСУ

Белгородский губернатор Гладков: Боец «Орлана» получил ранение при атаке ВСУ

Российский военный получил ранение в Белгородской области при атаке Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в Telegram губернатор этого приграничного региона Вячеслав Гладков.

Как рассказал чиновник, ранение получил боец подразделения беспилотных летательных аппаратов «Орлан» — мужчина был ранен при выполнении служебных задач.

«В селе Грузское Борисовского округа при детонации дрона наш боец получил баротравму. Мужчина госпитализирован», — сообщил Гладков. Кроме того, по его словам, в селе Муром Шебекинского округа пострадала мирная жительница — ее авто атаковал украинский дрон.

Также повреждения получили несколько зданий. Всего атаке подверглись три муниципалитета Белгородской области.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник допустил, что в зоне проведения специальной военной операции на Новый год могут объявить перемирие.