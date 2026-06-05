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14:57, 5 июня 2026Культура

Никас Сафронов признался в использовании ИИ

Никас Сафронов использовал ИИ, чтобы придумать название картины «Весна и любовь»
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Художник Никас Сафронов признался, что воспользовался искусственным интеллектом (ИИ) в поиске названия для своей картины «Весна и любовь». Его слова приводит Telegram-канал Shot.

«Мне приснились птицы с кроличьими головами. Я не знал, как назвать», — поделился Никас. ИИ предложил использовать слова «весна» и «любовь», этот вариант устроил художника. «Что еще может быть с кроликами и птицами?» — заключил он.

Ранее Сафронов рассказал, как в молодости на заказ написал несколько копий картин авангардиста Анатолия Зверева, а затем обнаружил их в чьей-то коллекции под видом оригиналов.

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