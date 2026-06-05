Никас Сафронов признался в использовании ИИ

Никас Сафронов использовал ИИ, чтобы придумать название картины «Весна и любовь»

Художник Никас Сафронов признался, что воспользовался искусственным интеллектом (ИИ) в поиске названия для своей картины «Весна и любовь». Его слова приводит Telegram-канал Shot.

«Мне приснились птицы с кроличьими головами. Я не знал, как назвать», — поделился Никас. ИИ предложил использовать слова «весна» и «любовь», этот вариант устроил художника. «Что еще может быть с кроликами и птицами?» — заключил он.

Ранее Сафронов рассказал, как в молодости на заказ написал несколько копий картин авангардиста Анатолия Зверева, а затем обнаружил их в чьей-то коллекции под видом оригиналов.