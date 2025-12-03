Реклама

Россия
16:19, 3 декабря 2025Россия

В России допустили новогоднее перемирие в зоне СВО

Депутат Колесник допустил новогоднее перемирие в зоне СВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Депутат Госдумы Андрей Колесник допустил, что на Новый год могут объявить перемирие в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает News.ru.

Колесник напомнил, что президент России Владимир Путин заявлял, что Москва готова к любым переговорам, в том числе с недружественными странами.

«Другое дело, что со стороны Украины такие договоренности ранее никогда не соблюдались. Так что сначала перемирие могут объявить, но потом оно прекратится из-за атак ВСУ. Мы же не будем сидеть и смотреть, как это происходит», — пояснил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речи о возможном новогоднем перемирии в зоне СВО на Украине пока не шло. Он добавил, что в настоящий момент продвигается совсем другой процесс.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Ленте.ру», что даже если солдаты ВСУ поддержат новогоднее перемирие, то руководство Украины будет против.

