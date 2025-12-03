В России высказались о рождественском перемирии в зоне СВО

Депутат Чепа допустил, что Россия предложит Украине рождественское перемирие

Рождественское перемирие — это очень важно, вероятно, Россия предложит его Украине, допустил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так о возможности новогоднего соглашения о временном прекращении боевых действий в зоне спецоперации депутат высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Мы в течение года неоднократно предлагали перемирие. Одно из перемирий даже объявлял [президент США Дональд] Трамп по ненанесению ударов по энергетическим объектам в течение месяца. Мы предлагали пасхальное перемирие. Но все эти перемирия нарушались. Украина их нарушала сразу же», — напомнил Чепа.

Конечно, рождественское перемирие — это очень важно. Думаю, мы предложим его Алексей Чепа первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

При этом, по словам депутата, даже если солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) поддержат новогоднее перемирие, то руководство Украины будет против.

«Но будем надеяться, что определенные шаги после вчерашней позитивной пятичасовой встречи мы услышим еще в этом году», — заключил Чепа.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что речи о возможном новогоднем перемирии в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине пока не шло. Он добавил, что в настоящий момент продвигается совсем другой процесс.

Вечером 2 декабря в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Переговоры длились почти пять часов. Участники встречи обсуждали несколько планов урегулирования конфликта на Украине.