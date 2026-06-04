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18:38, 4 июня 2026Россия

Способные приблизить завершение СВО действия названы в Госдуме

Журавлев: Удары по логистике ВСУ и ликвидация киевского режима приблизят победу в СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Удары по путям сообщения и военной логистике Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также ликвидация киевского режима поспособствуют приближению окончания специальной военной операции (СВО), считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Его мнение публикует «Газета.Ru».

«Должны быть уничтожены мосты и тоннели, железнодорожные пути, по которым на Украину поступает западное оружие», — обозначил российский политик.

По мнению российского парламентария, этими же маршрутами ВСУ сейчас получают запчасти, из которых собирают дроны, атакующие регионы России.

«Кроме того, уверен, что весьма эффективной была бы и ликвидация верхушки киевского режима», — заключил Журавлев.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил о необходимости резкой смены тактики СВО после атаки на Санкт-Петербург. Он перечислил пять необходимых мер, в числе которых удары по центрам принятия решений.

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