Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:45, 3 декабря 2025Россия

Песков высказался о возможном новогоднем перемирии в зоне СВО

Песков: Речи о новогоднем перемирии в зоне СВО пока не шло, идет другой процесс
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Речи о возможном новогоднем перемирии в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине пока не шло. Заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Сейчас идет другой совсем процесс», — добавил Песков.

Ранее Дмитрий Песков переадресовал Министерству обороны страны вопрос журналистов о создании вдоль границы России зоны безопасности группировкой войск «Север». Отметив, что это касается военных и с такой проблематикой нужно обращаться к ним.

В Кремле же состоялась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, которая длилась почти пять часов. Участники переговоров обсуждали несколько планов урегулирования конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры Путина, Уиткоффа и Кушнера спустя 5 часов завершились. О чем договорились политики?

    ПВО уничтожила вражеские БПЛА над российским регионом

    Женщина занялась сексом с двумя мужчинами на глазах у прохожих

    Девушка нашла оригинальный способ справиться с тошнотой в огромной очереди в магазине

    Илон Маск назвал следующего президента США

    В Британии указали на беспомощность Каллас в вопросе Украины

    Песков высказался о возможном новогоднем перемирии в зоне СВО

    Путин и Уиткофф обсудили огромные экономические перспективы

    Глава Пентагона представил ужин Путина, Трампа и Зеленского «под русским соусом»

    Россиянка описала семьи в США фразой «помогают друг другу так, как у нас никто»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok