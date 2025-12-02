Песков переадресовал вопрос о зоне безопасности по границе с Украиной

Песков переадресовал Минобороны России вопрос о зоне безопасности по границе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минобороны страны вопрос о зоне безопасности по границе. Об этом сообщает РИА Новости.

Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о создании вдоль границы России зоны безопасности группировкой войск «Север».

«Это вопрос, который касается наших военных. Именно они проводят специальную военную операцию. С такой проблематикой нужно к ним обращаться», — сказал он.

Накануне президент России Владимир Путин провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. Во время него он заявил, что подразделения «Севера» должны создать зону безопасности вдоль государственной границы страны.