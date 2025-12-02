Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:58, 2 декабря 2025Россия

Песков переадресовал вопрос о зоне безопасности по границе с Украиной

Песков переадресовал Минобороны России вопрос о зоне безопасности по границе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минобороны страны вопрос о зоне безопасности по границе. Об этом сообщает РИА Новости.

Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о создании вдоль границы России зоны безопасности группировкой войск «Север».

«Это вопрос, который касается наших военных. Именно они проводят специальную военную операцию. С такой проблематикой нужно к ним обращаться», — сказал он.

Накануне президент России Владимир Путин провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. Во время него он заявил, что подразделения «Севера» должны создать зону безопасности вдоль государственной границы страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Предполагаемый самолет Уиткоффа сел в Москве

    СБУ задержала якобы причастного к убийству Парубия и Фарион британского инструктора ВСУ

    Спецпосланник Трампа выехал из аэропорта

    В России назвали размеры зоны безопасности на границе с Украиной

    Россиянка спасла атакованного стаей ворон краснокнижного хищника

    В России назвали главный вопрос встречи Путина и Уиткоффа

    В России высказались об идее ввести штрафы за одно действие в школах

    Уехавший из России ведущий Первого канала высказался о стране цитатой о рабах и господах

    Германия признала необходимость болезненных уступок Украины

    Раскрыты предпочтения россиян в 2025 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости