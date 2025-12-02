Реклама

01:48, 2 декабря 2025Россия

Путин поставил задачу для группировки войск «Север»

Путин: Группировка «Север» должна создать зону безопасности на границе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал о задаче, поставленной перед группировкой войск «Север». Об этом он рассказал в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск, кадры совещания опубликованы на сайте Кремля.

Верховный главнокомандующий сообщил, что подразделения «Севера» должны создать зону безопасности вдоль государственной границы страны.

В ноябре капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что тяжелые позиционные бои в приграничье продолжаются из-за того, что не на всей территории вдоль Сумской и Курской областей созданы зоны безопасности. «Соответственно, если враг бьет, мы отвечаем и тоже бьем. Так же вот на границе Черниговской области и Брянщины. Враг безобразничает — мы отвечаем. То есть мы не на всей территории границы пресекли черту, как и в Харьковской области, и в Днепропетровской, между прочим», — объяснил эксперт.

