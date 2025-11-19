Россия
14:31, 19 ноября 2025РоссияЭксклюзив

Военный объяснил тяжелые бои в российском приграничье

Военный Дандыкин: В Сумской области ВС России не везде создали зону безопасности
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Тяжелые позиционные бои в приграничье продолжаются из-за того, что не на всей территории вдоль Сумской и Курской областей созданы зоны безопасности. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее сообщалось, что в приграничье России идут тяжелые позиционные бои с участием группировки войск «Север». Речь идет о территории вдоль границы Курской и Сумской областей.

Военный эксперт отметил, что российские войска не везде зашли в Сумскую область, создавая зону безопасности. По его словам, на некоторых участках Вооруженные силы России просто остаются на месте, отвечая на удары противника.

«Соответственно, если враг бьет, мы отвечаем и тоже бьем. Так же вот на границе Черниговской области и Брянщины. Враг безобразничает — мы отвечаем. То есть мы не на всей территории границы пресекли черту, как и в Харьковской области, и в Днепропетровской, между прочим», — объяснил Дандыкин.

Военный эксперт подчеркнул, что украинские военные не заходят на российскую территорию после того, как были изгнаны из Курской области. При этом он отметил, что Российская армия лишь обороняется, при этом ее артиллерия может стрелять на расстояние до 30 километров и до 120 километров, если речь идет о реактивном оружии.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытались атаковать Воронежскую область днем 18 ноября. Всего было уничтожено шесть ракет.

