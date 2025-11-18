ВСУ выпустили ракеты по Воронежской области

Shot: ВСУ выпустили шесть ракет по Воронежской области, они были сбиты

Украинские войска попытались нанести ракетный удар по Воронежской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Обстрел велся из пусковой установки РСЗО, отмечает канал. Местом пуска, по его данным, стала Харьковская область.

Отмечается, что удар был нанесен мобильной группой. Вероятно, речь идет о тактике применения РСЗО, заключающейся в быстрой передислокации после залпа. Это позволяет избежать ответного огневого воздействия. Такой прием не одно десятилетие известен под общим обозначением «кочующая артиллерия».

Ранее 18 ноября ВСУ атаковали еще один регион юга России – Тамбовскую область. Там обломки сбитого дрона упали на одно из предприятий. Пострадавших нет.

