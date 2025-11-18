Россия
Обломки сбитого дрона попали на предприятие в российском регионе

Сергей Истомин
Обломки сбитого дрона попали на территорию одного из предприятий в Мичуринском округе Тамбовской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор российского региона Евгений Первышов.

Он отметил, что всего над территорией Тамбовской области в ночь на 18 ноября удалось ликвидировать 10 беспилотников.

В результате происшествия на предприятии никто не пострадал. Степень ущерба уже начали устанавливать, заверил Первышов.

До этого стало известно, что над регионами России уничтожили 36 украинских дронов за четыре часа.

По сведениям Минобороны, над территорией Ростовской области сбили 17 беспилотников, 12 — над территорией Белгородской области, 3 — над Воронежской областью, 3 — над Крымом и 1 — над Саратовской областью.

Информации о пострадавших в российских регионах в результате происшествий не поступало.

