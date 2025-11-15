Россия
23:52, 15 ноября 2025Россия

Над российскими регионами уничтожили 36 украинских БПЛА за четыре часа

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за четыре часа перехватили и уничтожили над регионами РФ 36 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«15 ноября текущего года в период с 19:00 мск до 23:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Всего над территорией Ростовской области уничтожили 17 БПЛА, 12 — над территорией Белгородской области, три — над Воронежской областью, три — над Крымом и один — над территорией Саратовской области.

Ранее Минобороны назвало число сбитых за ночь БПЛА самолетного типа. Беспилотники попытались атаковать сразу 10 российских регионов.

    Все новости