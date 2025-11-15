Минобороны назвало число сбитых за ночь БПЛА

Минобороны: Средства ПВО ночью сбили 64 украинских БПЛА над территорией России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили 64 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над территорией России, сообщило Министерство обороны России.

Больше всего сбили в Рязанской области — 25. Помимо этого, 17 дронов уничтожили в Ростовской области, еще 8 — над территорией Тамбовской области, 5 — над Воронежской областью, по два — над Белгородской, Саратовской и Липецкой областями. Еще по одному БПЛА было уничтожено над территорией Тульской и Самарской области, а также над Татарстаном.

Ранее мэр города-героя Новороссийска Андрей Кравченко рассказал о последствиях массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (ВСУ) на город. Повреждения были зафиксированы в 60 квартирах, всем собственникам и жителям будет оказана необходимая помощь, в том числе финансовая.