Минобороны назвало число сбитых за ночь БПЛА

Минобороны: Средства ПВО ночью сбили 64 украинских БПЛА над территорией России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили 64 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над территорией России, сообщило Министерство обороны России.

Больше всего сбили в Рязанской области — 25. Помимо этого, 17 дронов уничтожили в Ростовской области, еще 8 — над территорией Тамбовской области, 5 — над Воронежской областью, по два — над Белгородской, Саратовской и Липецкой областями. Еще по одному БПЛА было уничтожено над территорией Тульской и Самарской области, а также над Татарстаном.

Ранее мэр города-героя Новороссийска Андрей Кравченко рассказал о последствиях массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (ВСУ) на город. Повреждения были зафиксированы в 60 квартирах, всем собственникам и жителям будет оказана необходимая помощь, в том числе финансовая.

