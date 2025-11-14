Мэр Новороссийска рассказал о поврежденных от вражеских БПЛА квартирах

Кравченко: Минимум 60 квартир пострадали в результате атаки ВСУ на Новороссийск

Мэр города-героя Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале рассказал о последствиях после массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (ВСУ) на город. Повреждения были зафиксированы в 60 квартирах.

Обходы пострадавших многоквартирных домов (МКД) продолжались в течение всего дня, 14 ноября, и продолжаются до сих пор. Больше всего повреждений получили дома в Южном районе.

«В Южном районе обследование пострадавших квартир рабочей группой еще в процессе. На данный момент известно о выбитых окнах в 42 квартирах в пяти корпусах», — написал Кравченко.

Также повреждения получили две квартиры в двух МКД на Набережной имени Адмирала Серебрякова, в одной квартире на улице Куникова поврежден балкон. Одна квартира пострадала на Суворовской улице, а также обломки БПЛА попали в МКД на улице Энгельса, в результате чего там повреждения получила еще одна квартира.

В МКД на улице Губернского пострадало 13 квартир, в одной из них не уцелело имущество первой необходимости.

Андрей Кравченко пообещал оказать всю необходимую поддержку и материальную помощь всем пострадавшим жильцам и собственникам.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Краснодарский край в ночь на пятницу, 14 ноября. Опасность удара беспилотников была объявлена в Туапсе, Геленджике, Новороссийске и Анапе. Под удар также попал гражданский корабль в порту Новороссийска, там пострадали три человека, в самом городе после атаки был введен режим ЧС.