07:26, 14 ноября 2025Россия

Обломки дрона повредили корабль в Новороссийске

Гражданский корабль получил повреждения от обломков БПЛА в Новороссийске
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Jason Lee / Reuters

Гражданский корабль получил повреждения от обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новороссийске. Об этом сообщается в Telegram-канале краснодарского оперштаба.

По предварительной информации, судно находилось в порту.

В результате падения частей беспилотника ранения получили три человека из экипажа корабля. На данный момент их госпитализировали, вся необходимая помощь оказывается.

Об атаке БПЛА на Новороссийск стало известно ранее 14 ноября. В результате удара оказалась повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис» и береговые сооружения.

