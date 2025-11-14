В Новороссийске из-за атаки дронов повреждена нефтебаза и береговые сооружения

В Новороссийске в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис». Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Уточняется, что также повреждения получили береговые сооружения. Согласно предварительной информации, пострадавших нет.

Мэр Андрей Кравченко сообщил о продолжении отражения атаки БПЛА и призвал жителей отойти от окон, а также принять меры безопасности.

Ранее в городе прозвучал сигнал «Внимание всем!». Кравченко также напомнил местным жителям о запрете на съемку и публикацию кадров отражения атаки.