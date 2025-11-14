Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:34, 14 ноября 2025Россия

В Новороссийске ввели режим ЧС после атаки ВСУ

Мэр Новороссийска Кравченко сообщил о вводе режима ЧС после атаки ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Новороссийске ввели режим ЧС после ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

«Осмотрел поврежденные территории и дома. На данный момент известно о попаданиях фрагментов беспилотников в четыре МКД [многоквартирных дома] и два частных дома», — написал он.

Пострадавший при атаке на данный момент находится в городской больнице, врачи проводят обследования и оказывают ему всю необходимую помощь. Мэр пообещал оказать всем пострадавшим необходимую помощь, а также отметил, что все силы и средства брошены на ликвидацию атаки.

В ночь на пятницу, 14 ноября, ВСУ атаковали Краснодарский край. Опасность удара беспилотников была объявлена в Туапсе, Геленджике, Новороссийске и Анапе. Под удар попал гражданский корабль в порту Новороссийска, где пострадали три человека. Помимо того, оказалась повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис» и береговые сооружения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ пресекла теракт против одного из высших чиновников России. Скрытая камера на кладбище, куратор из Киева и другие подробности

    Российский командир показал нарушающую Оттавскую конвенцию мину ВСУ в Курской области

    Ночной удар по Киеву попал на видео

    Таксист-отравитель получил наказание за изнасилование россиянки

    Роналду оказался под угрозой пропуска старта ЧМ-2026 из-за удаления в игре с Ирландией

    ФСБ раскрыла награду для готовивших покушение на высшего госдеятеля России

    Россиян призвали не ждать снижения цен на красную икру

    В Литве задержали и передали СБУ якобы воевавшего на стороне России украинца

    Российские бойцы раскрыли подробности о службе военных из КНДР в Курской области

    В США назвали Зеленского коррумпированным тираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости