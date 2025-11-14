В Новороссийске ввели режим ЧС после атаки ВСУ

Мэр Новороссийска Кравченко сообщил о вводе режима ЧС после атаки ВСУ

В Новороссийске ввели режим ЧС после ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

«Осмотрел поврежденные территории и дома. На данный момент известно о попаданиях фрагментов беспилотников в четыре МКД [многоквартирных дома] и два частных дома», — написал он.

Пострадавший при атаке на данный момент находится в городской больнице, врачи проводят обследования и оказывают ему всю необходимую помощь. Мэр пообещал оказать всем пострадавшим необходимую помощь, а также отметил, что все силы и средства брошены на ликвидацию атаки.

В ночь на пятницу, 14 ноября, ВСУ атаковали Краснодарский край. Опасность удара беспилотников была объявлена в Туапсе, Геленджике, Новороссийске и Анапе. Под удар попал гражданский корабль в порту Новороссийска, где пострадали три человека. Помимо того, оказалась повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис» и береговые сооружения.