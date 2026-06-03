В России предложили компенсировать пенсионерам расходы на одну категорию покупок

Депутат Госдумы Миронов предложил компенсировать пенсионерам расходы на покупку лекарств

В России призвали за счет бюджетных средств компенсировать расходы на лекарства пенсионерам с доходом ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума. Такое предложение на рассмотрение Госдумы внесли депутаты парламентской фракции «Справедливая Россия». Документ оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«Предлагаем ввести новый вид господдержки — компенсировать пенсионерам полную стоимость лекарств, купленных по назначению врача. Такую помощь должны получать пенсионеры с доходом ниже 1.5-кратного размера прожиточного минимума в регионе проживания, а с учетом нынешних пенсий — это подавляющее большинство граждан преклонного возраста», — сообщил председатель партии Сергей Миронов.

Парламентарий напомнил, что, по данным Соцфонда, на 1 апреля 2026 года в России проживает более 40,4 миллиона пенсионеров.

«При этом 90 процентов людей старше 60 лет имеют минимум одно хроническое заболевание, многим не хватает денег на покупку лекарств для лечения недугов. Большая часть пенсий у них уходит на постоянно дорожающие продукты, оплату ЖКХ, а тут еще цены в аптеках растут гораздо быстрее инфляции, и без помощи родственников многим не прожить», — отметил Миронов.

Для решения проблемы от государства нужны комплексные меры поддержки граждан старшего поколения. Не должно возникать ситуации, когда пенсионеры вынуждены выбирать между лекарствами, питанием и базовыми человеческими потребностями. Именно поэтому мы предлагаем внести поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан» и решить вопрос с компенсацией Сергей Миронов депутат Госдумы

Политик заявил, что также крайне важно ограничить торговую наценку на медикаменты, как минимум на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты.

«"Справедливая Россия" предлагает запретить фармацевтическим компаниям повышать на них цены как минимум до 2027 года. Такой законопроект мы внесли на рассмотрение Госдумы в ноябре прошлого года, а поскольку время идет, проблемы нарастают и решение не принято, действие моратория надо продлить на максимально долгий срок», — заключил Миронов.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что достигшим 80 лет в мае россиянам с 1 июня была увеличена пенсия.

