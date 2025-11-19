Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:03, 19 ноября 2025Россия

Стало известно о тяжелых позиционных боях в российском приграничье

В приграничье России идут тяжелые позиционные бои с участием группировки «Север»
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В приграничье России идут тяжелые позиционные бои с участием группировки войск «Север». Об этом стало известно из публикации связанного с российскими военными Telegram-канала «Два майора».

Как сообщает издание, речь идет о территории вдоль границы Курской и Сумской областей. Отмечается, что с российской территории по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) был нанесен артиллерийский удар.

«На теткинском и глушковском участках артиллерия била по противнику в районах Рыжевки и Искрисковщины», — отмечают авторы проекта. Данные о потерях ВСУ не приводятся.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали российский регион американскими ракетами ATACMS.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ пытались ударить по Воронежу американскими ракетами ATACMS. Как Россия отразила атаку?

    США провели тайные переговоры с Венесуэлой

    Раскрыто влияние Рубио на позицию Трампа по России

    Самую дорогую чашку кофе в истории подадут в кафе в Дубае

    Подведены итоги визита циклона из Европы в Москву

    Стало известно о желании «Лукойла» продать иностранный бизнес за раз

    Пенсионеров в России предупредили о риске потери трудового стажа

    В России обоих родителей бойца СВО лишили «гробовых» за сына

    В российском регионе отец оставил малолетнего мальчика в пристройке

    Названо число воспользовавшихся сервисом по получению справок об участии в СВО россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости