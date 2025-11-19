Стало известно о тяжелых позиционных боях в российском приграничье

В приграничье России идут тяжелые позиционные бои с участием группировки войск «Север». Об этом стало известно из публикации связанного с российскими военными Telegram-канала «Два майора».

Как сообщает издание, речь идет о территории вдоль границы Курской и Сумской областей. Отмечается, что с российской территории по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) был нанесен артиллерийский удар.

«На теткинском и глушковском участках артиллерия била по противнику в районах Рыжевки и Искрисковщины», — отмечают авторы проекта. Данные о потерях ВСУ не приводятся.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали российский регион американскими ракетами ATACMS.