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Из жизни
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09:16, 5 июня 2026Из жизни

Мужчина спас двух человек ценой собственной жизни и еще пятерых после смерти

В Великобритании мужчина спас двух тонущих людей ценой собственной жизни
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Житель Великобритании Рушаб Патель прослыл героем после смерти. Об этом пишет The Sun.

24 мая Патель устроил пикник с семьей на берегу реки Грейт-Уз. Увидев тонущих людей, он без раздумий бросился в воду. Ему удалось их спасти, но лишь ценой собственной жизни. Его вытащили из реки и пытались реанимировать, но тщетно.

Мужчина был донором органов, поэтому продолжил приносить пользу людям даже после смерти. Благодаря ему были спасены как минимум пять человек, нуждавшихся в пересадке органов.

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У Пателя остались маленькая дочь и жена. «Хотя его больше нет, его наследие продолжает жить в сердцах и судьбах тех, кого он спас», — заявил его брат.

Ранее сообщалось, что в Италии 45-летняя кармелитка Надир Сантос да Силва захлебнулась, спасая сестер по монашескому ордену.

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