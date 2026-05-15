Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:16, 15 мая 2026Из жизни

Монахиня спасла трех сестер из воды ценой своей жизни

В Италии монахиня утонула, спасая сестер по ордену из воды
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Brian A Jackson / Shutterstock / Fotodom

В Италии 45-летняя кармелитка Надир Сантос да Силва, захлебнулась, спасая сестер по монашескому ордену. Об этом сообщает La Sicilia.

Монахини жили недалеко от моря, поэтому часто гуляли рядом с пляжем. 11 мая три из них решили пройтись по мелководью, однако волны были такими сильными, их унесло на глубину. Женщины не умели плавать, и Надир вместе с другой монахиней Джессикой бросились им на помощь.

Вдвоем им удалось вывести сестер на сушу ценой жизни Надир. Она наглоталась воды, потеряла сознание и так и не выплыла на поверхность.

Материалы по теме:
«За бортом по своей воле». Как простой врач пересек Атлантику на надувной лодке и доказал всем свое бесстрашие
«За бортом по своей воле».Как простой врач пересек Атлантику на надувной лодке и доказал всем свое бесстрашие
16 мая 2021
72 дня в вечности. 49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
72 дня в вечности.49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
7 мая 2021

Как пишет Need To Know, Надир родилась в Бразилии, в 1999 году присоединилась к ордену кармелитов и переехала в Италию.

Орден кармелитов — католический монашеский орден, основанный отшельниками на горе Кармель в XII веке. Его члены сосредоточены на созерцательной молитве, аскезе и почитании Девы Марии.

Ранее сообщалось, что в Италии 30-летний мужчина бросился под автомобиль и спас возлюбленную ценой своей жизни. Врачи четыре дня боролись за него, но так и не смогли реанимировать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    36 стран одобрили создание спецтрибунала по Украине

    Семенович высказалась о жизненной философии Шаляпина

    Россиянам назвали самый вредный вариант шаурмы

    Уехавший из России комик высказался о войне в Израиле

    Козловский не позволил себе впасть в депрессию

    Российский футболист раскритиковал цены на продукты

    Российский судья напал на врачей и обругал их матом

    Россиянам рассказали о разрешенных на даче животных

    Федор Добронравов назвал себя заложником

    Пассажирка описала турбулентность в самолете словами «бортпроводницы истекали кровью»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok