Монахиня спасла трех сестер из воды ценой своей жизни

В Италии монахиня утонула, спасая сестер по ордену из воды

В Италии 45-летняя кармелитка Надир Сантос да Силва, захлебнулась, спасая сестер по монашескому ордену. Об этом сообщает La Sicilia.

Монахини жили недалеко от моря, поэтому часто гуляли рядом с пляжем. 11 мая три из них решили пройтись по мелководью, однако волны были такими сильными, их унесло на глубину. Женщины не умели плавать, и Надир вместе с другой монахиней Джессикой бросились им на помощь.

Вдвоем им удалось вывести сестер на сушу ценой жизни Надир. Она наглоталась воды, потеряла сознание и так и не выплыла на поверхность.

Как пишет Need To Know, Надир родилась в Бразилии, в 1999 году присоединилась к ордену кармелитов и переехала в Италию.

Орден кармелитов — католический монашеский орден, основанный отшельниками на горе Кармель в XII веке. Его члены сосредоточены на созерцательной молитве, аскезе и почитании Девы Марии.

