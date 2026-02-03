Реклама

15:55, 3 февраля 2026
Из жизни

Мужчина спас возлюбленную ценой своей жизни

30-летний итальянец бросился под машину и спас возлюбленную ценой своей жизни
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Bilal Kocabas / Shutterstock / Fotodom

В Италии 30-летний мужчина бросился под автомобиль и спас возлюбленную ценой своей жизни. Об этом пишет Need To Know.

Инцидент произошел 24 января в коммуне Фавиньяна на Сицилии. Вечером Мануэль Пьяцца вместе с Аннализой Тартамелла вышли из ресторана и направлялись к своему автомобилю по парковке. В этот момент мужчина увидел, что к ним быстро приближается другая машина.

Пьяцца успел закрыть собой Тартамеллу и принял весь удар на себя. Оба получили травмы, однако мужчина пострадал сильнее и впал в кому. Сначала его доставили в больницу Трапани, а потом перевезли в медицинский центр в Палермо. Врачи четыре дня боролись за жизнь итальянца, но спасти его не смогли.

Известно, что Пьяцца жил недалеко от Милана и делал мебель. На Сицилию он приехал, чтобы навестить возлюбленную. Имя виновника ДТП полиция пока не сообщает. Тартамелла все еще находится в больнице, ее состояние не вызывает опасений.

Ранее сообщалось, что в Бразилии 38-летняя адвокат пошла ко дну вместе с яхтой, на борту которой согласилась выйти замуж. Ее жениху удалось спастись.

