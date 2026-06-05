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15:15, 5 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

В Совфеде предложили направлять дивиденды на развитие бизнеса вместо личного потребления

Журавлев: Налоговая политика должна стимулировать бизнес инвестировать в проекты в России
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Лилиана Набиуллина (редактор)
ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Вся государственная налоговая и регуляторная политика должна быть направлена на удержание капитала внутри страны. Такое мнение в интервью корреспонденту «Ленты.ру» озвучил заместитель председателя Совфеда РФ Николай Журавлев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Необходимо удерживать инвестиции и дивиденды внутри России вместо их вывода за рубеж, указал Журавлев. Для этого, по его словам, уже применяется налоговый механизм, снижающий фискальную нагрузку на реинвестирующие компании. Кроме того, сенатор предложил дополнительно стимулировать бизнес, чтобы выплачиваемые дивиденды направлялись на развитие производств, а не уходили на личное потребление.

Председатель Совфеда добавил, что текущая мировая ситуация наглядно демонстрирует бизнесу надежность и стабильность хранения капитала в РФ, поскольку есть риск, что за границей активы будут изъяты. «Ситуация в мире показывает всем, что дома надежнее, стабильнее, потому что там могут отобрать, забрать, заморозить. Это тоже должно отрезвлять тех, кто до сих пор ещё хочет что-то куда-то выводить», — резюмировал он.

Ранее по этой же теме высказался зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Если российские миллиардеры воспринимают Россию как родину, средства должны возвращаться в страну, подчеркнул он. Если же они видят в ней пространство для извлечения прибыли, их деньги будут утекать за рубеж, заключил парламентарий.

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