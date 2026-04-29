В Госдуме высказались об офшорах российских олигархов после призыва Матвиенко к Мордашову

Делягин: Если олигархи считают РФ родиной, то давно должны были вернуть средства

Если российские миллиардеры считают Россию своей родиной, то давным-давно должны были вернуть все свои средства сюда, заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат высказался об офшорах олигархов после призыва председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко к председателю совета директоров «Северстали» Алексею Мордашову.

«Это зависит от того, как они относятся к России. Если они считают Россию своей родиной, то они давным-давно должны были все средства вернуть сюда. А если Россия для них, так сказать, пространство извлечения прибыли для комфортной жизни за ее пределами, то тогда они, наоборот, должны вывозить все деньги», — заметил Делягин.

При этом парламентарий подчеркнул, что политика либеральной бюрократии направлена на стимулирование вывода капиталов из страны.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заметила, что очень рада попаданию председателя совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова на первое место в списке Forbes, так как «хорошо, что наши люди богатеют».

Эти слова были сказаны во время правительственного часа, где в числе прочих присутствовал руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Вместе с тем Матвиенко намекнула, что миллиардеру стоит проявить сознательность и подтянуть что-то из офшоров в Россию.