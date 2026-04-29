16:55, 29 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме высказались об офшорах российских олигархов после призыва Матвиенко к Мордашову

Делягин: Если олигархи считают РФ родиной, то давно должны были вернуть средства
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Если российские миллиардеры считают Россию своей родиной, то давным-давно должны были вернуть все свои средства сюда, заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат высказался об офшорах олигархов после призыва председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко к председателю совета директоров «Северстали» Алексею Мордашову.

«Это зависит от того, как они относятся к России. Если они считают Россию своей родиной, то они давным-давно должны были все средства вернуть сюда. А если Россия для них, так сказать, пространство извлечения прибыли для комфортной жизни за ее пределами, то тогда они, наоборот, должны вывозить все деньги», — заметил Делягин.

При этом парламентарий подчеркнул, что политика либеральной бюрократии направлена на стимулирование вывода капиталов из страны.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заметила, что очень рада попаданию председателя совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова на первое место в списке Forbes, так как «хорошо, что наши люди богатеют».

Эти слова были сказаны во время правительственного часа, где в числе прочих присутствовал руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Вместе с тем Матвиенко намекнула, что миллиардеру стоит проявить сознательность и подтянуть что-то из офшоров в Россию.

    Последние новости

    «Из уважения к людям, которые заработали для тебя миллиарды». Матвиенко призвала Мордашова «подтянуть что-то из офшоров» в Россию

    Подозреваемого в расправе над российской школьницей описали двумя словами

    Россиянам рассказали о праве не впускать полицейских домой

    Карл III сделал неожиданный подарок Трампу

    Германия приняла решение о помощи Украине на десятки миллиардов евро

    В Перми придумали способ занять праздношатающихся по торговым центрам школьников

    Российский боец описал самый страшный момент на СВО

    Пассажир раскритиковал «заплесневелые» ноги попутчицы в самолете и снял их на видео

    Врач призвал россиян быть особенно осторожными с одним мясом для шашлыка

    Казахский ВНЖ стало сложнее получить

    Все новости
