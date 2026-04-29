Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:36, 29 апреля 2026Экономика

Богатейшего человека России попросили вернуть что-то из офшоров

Матвиенко предложила миллиардеру Мордашову подтянуть что-то из офшоров в Россию
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заметила, что очень рада попаданию председателя совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова на первое место в списке Forbes, так как «хорошо, что наши люди богатеют». Об этом сообщает Frank Media.

Эти слова были сказаны во время правительственного часа, где в числе прочих присутствовал руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров. Вместе с тем Матвиенко намекнула, что миллиардеру стоит проявить сознательность.

«Наверное, в этой ситуации надо соизмерять возможности и, может быть, что-то из офшоров подтянуть все-таки в Российскую Федерацию. Понимаю, сложно, всем сложно, и стране», — указала она.

По оценке российского Forbes, состояние Мордашова в 2026 году достигло 37 миллиардов долларов. Следом за ним с большим отрывом идут президент холдинга «Интеррос» и глава «Норильского никеля» Владимир Потанин и основной бенефициар нефтяной компании «Лукойла» Вагит Алекперов, у которых 29,7 и 29,5 миллиарда долларов соответственно.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин признал, что на мартовской встрече богатейших бизнесменов страны с президентом Владимиром Путиным обсуждалась возможность снова использовать налог на сверхприбыль российских компаний. Главной проблемой он назвал отсутствие за последние годы доходов, которые можно было бы отнести к сверхприбылям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok