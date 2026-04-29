Богатейшего человека России попросили вернуть что-то из офшоров

Матвиенко предложила миллиардеру Мордашову подтянуть что-то из офшоров в Россию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заметила, что очень рада попаданию председателя совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова на первое место в списке Forbes, так как «хорошо, что наши люди богатеют». Об этом сообщает Frank Media.

Эти слова были сказаны во время правительственного часа, где в числе прочих присутствовал руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров. Вместе с тем Матвиенко намекнула, что миллиардеру стоит проявить сознательность.

«Наверное, в этой ситуации надо соизмерять возможности и, может быть, что-то из офшоров подтянуть все-таки в Российскую Федерацию. Понимаю, сложно, всем сложно, и стране», — указала она.

По оценке российского Forbes, состояние Мордашова в 2026 году достигло 37 миллиардов долларов. Следом за ним с большим отрывом идут президент холдинга «Интеррос» и глава «Норильского никеля» Владимир Потанин и основной бенефициар нефтяной компании «Лукойла» Вагит Алекперов, у которых 29,7 и 29,5 миллиарда долларов соответственно.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин признал, что на мартовской встрече богатейших бизнесменов страны с президентом Владимиром Путиным обсуждалась возможность снова использовать налог на сверхприбыль российских компаний. Главной проблемой он назвал отсутствие за последние годы доходов, которые можно было бы отнести к сверхприбылям.