Назван новый лидер рейтинга миллиардеров России

Мордашов возглавил рейтинг российских миллиардеров Forbes

Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов возглавил рейтинг российских миллиардеров журнала Forbes. Соответствующий рейтинг за 2026 год появился на сайте издания.

Состояние Мордашова оценивается в 37 миллиардов долларов, что является историческим рекордом для россиян. По информации издания, этому способствовал рост стоимости принадлежащей миллиардеру золотодобывающей компании Nordgold.

Второе место в рейтинге занял владелец компании «Интеррос», глава «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние оценивается в 29,7 миллиарда долларов.

Тройку лидеров замкнул владелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов, его состояние оценили в 29,5 миллиардов долларов.

Ранее российский миллиардер Роман Абрамович обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с целью признать нелегитимными действия британского суда, который заморозил его активы.