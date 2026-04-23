06:54, 23 апреля 2026

Назван новый лидер рейтинга миллиардеров России

Мордашов возглавил рейтинг российских миллиардеров Forbes
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов возглавил рейтинг российских миллиардеров журнала Forbes. Соответствующий рейтинг за 2026 год появился на сайте издания.

Состояние Мордашова оценивается в 37 миллиардов долларов, что является историческим рекордом для россиян. По информации издания, этому способствовал рост стоимости принадлежащей миллиардеру золотодобывающей компании Nordgold.

Второе место в рейтинге занял владелец компании «Интеррос», глава «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние оценивается в 29,7 миллиарда долларов.

Тройку лидеров замкнул владелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов, его состояние оценили в 29,5 миллиардов долларов.

Ранее российский миллиардер Роман Абрамович обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с целью признать нелегитимными действия британского суда, который заморозил его активы.

