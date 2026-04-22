23:56, 22 апреля 2026

Абрамович подал иск к правительству Великобритании

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Российский миллиардер Роман Абрамович обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с целью признать нелегитимными действия британского суда, который заморозил его активы. Как сообщает издание The Times со ссылкой на адвокатов предпринимателя, ответчиком по делу выступит правительство Великобритании.

Речь идет о блокировке средств, в числе которых доходы от продажи футбольного клуба «Челси». Абрамович считает несправедливым уголовное расследование его финансов, инициированное властями Джерси.

Адвокат бизнесмена подчеркнул, что судебный процесс длится уже несколько лет без предъявления обвинений и каких-либо доказательств. Кроме того, власти скрыли ключевую информацию, поэтому защита Абрамовича считает, что разбирательство непрозрачно и политически мотивировано.

В иске также поясняется, что британская сторона нарушила шестую статью Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует право на справедливый суд.

Ранее власти Великобритании были готовы подать в суд на Романа Абрамовича, если он откажется перевести деньги от продажи футбольного клуба «Челси» в специальный фонд помощи Украине.

    Последние новости

    Власти США составили список «хороших» и «плохих» стран НАТО

    Абрамович подал иск к правительству Великобритании

    Названа требуемая сумма на восстановление Украины

    В Минфине США забили тревогу после потери сотен миллиардов долларов

    Мостовой назвал беспределом судейство в РПЛ

    Нардеп заявил об отсутствии массовой «бусификации» на Украине

    Стало известно о прибытии очередной авианосной группы США на Ближний Восток

    Американский профессор поразился сокрушительному удару Ирана

    Американские журналисты высказались об одном решении Трампа в отношении Ирана

    Заявление Зеленского о Донбассе вызвало переполох в азиатской стране

    Все новости
