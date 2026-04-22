Абрамович подал иск к правительству Великобритании

Times: Абрамович подал иск к властям Великобритании из-за замороженных активов

Российский миллиардер Роман Абрамович обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с целью признать нелегитимными действия британского суда, который заморозил его активы. Как сообщает издание The Times со ссылкой на адвокатов предпринимателя, ответчиком по делу выступит правительство Великобритании.

Речь идет о блокировке средств, в числе которых доходы от продажи футбольного клуба «Челси». Абрамович считает несправедливым уголовное расследование его финансов, инициированное властями Джерси.

Адвокат бизнесмена подчеркнул, что судебный процесс длится уже несколько лет без предъявления обвинений и каких-либо доказательств. Кроме того, власти скрыли ключевую информацию, поэтому защита Абрамовича считает, что разбирательство непрозрачно и политически мотивировано.

В иске также поясняется, что британская сторона нарушила шестую статью Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует право на справедливый суд.

Ранее власти Великобритании были готовы подать в суд на Романа Абрамовича, если он откажется перевести деньги от продажи футбольного клуба «Челси» в специальный фонд помощи Украине.