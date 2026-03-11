Власти Великобритании захотели судиться с Абрамовичем

Минфин Британии заявил о планах подать в суд на Абрамовича из-за продажи «Челси»

Власти Великобритании готовы подать в суд на российского миллиардера Романа Абрамовича в случае его отказа перевести деньги от продажи футбольного клуба «Челси» в специальный фонд помощи Украине. С таким заявлением выступил секретарь Казначейства (министерства финансов) Великобритании лорд Спенсер Эллиотт Ливермор в ответ на запрос члена Палаты лордов (верхней палаты парламента) страны, с текстом ответа ознакомилась «Лента.ру».

«Если Абрамович не сможет быстро освободить средства, правительство Великобритании полностью готово подать на него в суд, если это потребуется, для обеспечения выполнения соглашения, достигнутого с ним в 2022 году», — подчеркнули в британском Минфине.

Ливермор прокомментировал процесс передачи средств Абрамовичем в созданный властями Британии специальный фонд для гуманитарных нужд и призвал миллиардера незамедлительно принять соответствующие меры. Он также заявил, что 17 декабря 2025 года Министерство финансов Великобритании выдало лицензию, разрешающую бизнесмену перевод более 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (263,5 миллиарда рублей), полученных от продажи футбольного клуба. По словам чиновника, выдача лицензии «обеспечивает четкий юридический путь для использования средств по назначению».

Абрамович владел лондонским «Челси» в период с 2003 по 2022 год. В мае 2022-го предприниматель из-за санкций правительства Великобритании продал клуб консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли за 4,25 миллиарда фунтов (447,9 миллиарда рублей). При этом, по данным The Times, значительная часть суммы — около 1,54 миллиарда фунтов — будет использована для удовлетворения кредитных требований компаний Абрамовича.

Ранее издание The Guardian объяснило невозможность для Украины получить деньги за продажу «Челси». В настоящее время средства от продажи «Челси» остаются замороженными на счете подконтрольной Абрамовичу компании Fordstam, их сумма оценивается примерно в 2,7 миллиарда фунтов (284,5 миллиарда рублей).