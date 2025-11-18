Невозможность для Украины получить деньги за продажу «Челси» объяснили

Украина не может получить деньги за «Челси» из-за спора Абрамовича с Джерси

Украина по-прежнему не может получить обещанные средства, вырученные от продажи лондонского футбольного клуба «Челси», из-за продолжающегося судебного спора между российским бизнесменом Романом Абрамовичем и властями острова Джерси. Об этом сообщает The Guardian.

В качестве ключевой причины задержки указывается длительное разбирательство между Абрамовичем и властями Джерси, которые ранее арестовали его активы на сумму около семи миллиардов долларов, начав уголовное расследование. Позднее суд признал действия властей острова необоснованными и обязал их оплатить судебные расходы предпринимателя.

В настоящее время средства от продажи «Челси» остаются замороженными на счете подконтрольной Абрамовичу компании Fordstam, их сумма оценивается примерно в 2,7 миллиарда фунтов. Хотя британское правительство обещало создать специальный фонд под руководством Майка Пенроуза для распределения этих средств, это до сих пор не проихошло.

С 2003 по 2022 год Абрамович владел английским «Челси». В мае 2022 года он продал клуб консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли. Сумма сделки составила 5,33 миллиарда долларов. Абрамович был вынужден расстаться с командой, так как попал под санкции правительства Великобритании.