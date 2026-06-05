Медведев резко ответил связавшей взрыв морского дрона в Румынии с Россией фон дер Ляйен

Медведев назвал Фон дер Ляйен ублюдочной докторшей после слов о взрыве в порту в Румынии

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев резко ответил на заявление председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, которая связала взрыв морского дрона в Румынии с действиями Москвы. Ответ на ее слова бывший президент России опубликовал в Telegram-канале.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что взрыв морского дрона в порту Констанцы на черноморском побережье Румынии является следствием действий России на Украине. Медведев, комментируя это высказывание, назвал председателя Еврокомиссии «ублюдочной докторшей».

«Ждем от термоядерной дуры вывода о том, что предстоящий взрыв хохлонацистами штаб-квартиры ЕС в Брюсселе – результат агрессии Кремля», — написал Медведев.

Взрыв морского дрона в румынском порту произошел утром 5 июня. Министерство обороны Румынии уточняло, что беспилотник относится к типу, используемому в ходе конфликта на Украине.