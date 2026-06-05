Китай начал строить экономическую крепость

NYT: Китай строит экономическую крепость, чтобы замедлить отток денег из страны

Государственный совет Китая ввел новые правила для компаний, которые хотят инвестировать за рубежом. Об этом сообщила The New York Times (NYT).

Отмечается, что этот шаг был сделан после того, как в апреле Пекин установил новый порядок, который позволяет ему вмешиваться, когда иностранные компании пытаются перенести свои цепочки поставок из Китая. В совокупности такие шаги говорят о том, что КНР строит «экономическую крепость» на фоне растущей напряженности в отношениях с Европой и Соединенными Штатами. Иными словами, принципы открытых рынков и свободной торговли, которые прежде способствовали подъему Китая, уступают место эпохе большей фрагментации.

Издание констатировало, что крупнейшие экономики по всему миру все чаще возводят торговые барьеры, так как их беспокоит глобальное доминирование Китая в сырье, промышленных товарах и технологиях.

Впрочем, как отметила NYT, Китай не первая страна, которая предприняла такие шаги. Например, в 2024 году администрация президента США Джозефа Байдена ввела ограничения на финансирование США китайских предприятий в секторах полупроводников, квантовых вычислений и искусственного интеллекта. Европейский союз также призвал свои государства-члены пересмотреть инвестиции в эти сегменты экономики КНР.

Ранее появился прогноз об уходе китайских инвесторов с рынка Европейского союза, если Брюссель продолжит ужесточать протекционистскую политику.