В России предложили внести изменения в квитанции за ЖКХ

В России предложили печатать даты проведения капремонта на квитанциях за ЖКХ

Россияне смогут видеть в квитанциях за «коммуналку» даты проведения капитального ремонта в доме. С соответствующим предложением выступил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Об этом пишет Life.ru.

Общественник призывает внести изменения в платежки за жилищно-коммунальные услуги, обязав управляющие компании указывать в них сроки капремонта. По мнению Бондаря, такой подход сделает сферу ЖКХ более прозрачной и вернет плательщикам доверие к региональным программам капремонта, поскольку у них появится возможность видеть, куда уходят их деньги и когда ждать результата. Когда цель станет осязаемой, то собственники будут платить взносы охотнее, подчеркивает собеседник издания.

Сроки предстоящего капремонта публикуются в системе ГИС ЖКХ и на сайтах профильных министерств, однако не все имеют доступ к интернету. Информирование на бумажных носителях защитит права наименее цифровизированных слоев населения, обращает внимание Бондарь.

Однако необходимо учитывать, что в отличие от бумажных платежек обновлять информацию о графиках капремонта в случае корректировок будет тяжелее. В качестве компромисса Бондарь предлагает публиковать в квитанциях QR-код или короткую ссылку, которая перенаправляет плательщика на сайт электронного паспорта дома.

Ранее россиянам рассказали, что делать при обнаружении ошибки в квитанции за «коммуналку». В таком случае следует направить заявление в управляющую компанию, приложив к нему чек или банковскую квитанцию с датой, суммой платежа, адресом помещения и правильным лицевым счетом.