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15:17, 5 июня 2026Бывший СССР

Лавров ответил на вопрос о письме Зеленского

Лавров: Москва не получала письмо Зеленского по официальным каналам
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российская сторона не получала по дипломатическим каналам никакого послания от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Нет. По крайней мере, на сегодняшний момент», — ответил министр на вопрос, передавал ли Киев Москве письмо украинского лидера.

Комментируя появившиеся в информационном пространстве сообщения, Лавров назвал их глупостями. Он провел параллель с недавними заявлениями президента Франции Эмманюэля Макрона.

«Это как президент Франции [Эмманюэль] Макрон заявлял, что, мол, встретится с президентом России Владимиром Путиным. Просто сказануть — потом смотреть», — добавил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предложил начать прямой переговорный процесс между Украиной и Россией. Он призвал провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта.

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