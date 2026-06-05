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15:20, 5 июня 2026Экономика

Китайцам не дадут купить акции космической компании Маска

Bloomberg: Инвесторов из Китая и Гонконга не допустят до IPO SpaceX
Дмитрий Воронин

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Специалистам, оценивающим риски для определения условий выхода на биржу космической компании Илона Маска SpaceX, IPO которой, как ожидается, станет крупнейшим в истории, рекомендовано не принимать заказы от инвесторов из Гонконга и Китая. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg.

Собеседники журналистов уточнили, что китайцам, включая клиентов частного банковского обслуживания, не дадут купить акции из-за регуляторных и комплаенс-рисков, связанных с ограничениями в отношении американского экспорта критически важных технологий

Помимо этого, как пишет агентство, сайт SpaceX сейчас недоступен пользователями из Гонконга и Шанхая. «Попытки доступа приводили к сообщению об ошибке, указывающей на то, что компания заблокировала доступ с интернет-адресов из этих регионов», — говорится в публикации.

В рамках первичного публичного размещения акций SpaceX планируется продать 555,6 миллиона акций по 135 долларов за штуку, получив общую оценку компании в размере 1,77 триллиона. Маск при этом свои ценные бумаги не продает, и в итоге ему достанется 82,4 процента голосующих акций SpaceX, что, вероятно, сделает его первым в истории долларовым триллионером.

Также на этой неделе стало известно, что многие высокопоставленные подчиненные президента США Дональда Трампа «имеют интересы» в указанной компании Маска или объединившемся с ней его же ИИ-стартапе xAI. Из-за этого выход SpaceX на биржу, по словам авторов Bloomberg, станет для «и без того богатых» чиновников Белого дома способом стать еще богаче.

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