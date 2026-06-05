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13:30, 5 июня 2026Ценности

Фигуристка Евгения Медведева снялась для бренда Вали Карнавал

Фигуристка Евгения Медведева снялась для бренда певицы Вали Карнавал Karnity
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @karnity.ru

Российская фигуристка Евгения Медведева снялась для бренда одежды Karnity блогерши и певицы Вали Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова). Публикация появилась на странице марки в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летняя спортсменка предстала на размещенных кадрах в коричневом спортивном наряде, который облегал ее фигуру. Она надела кофту с капюшоном и длинными рукавами и расклешенные брюки. Кроме того, чемпионка дополнила образ массивными ботинками на платформе и каблуках и уложила волосы концами наружу.

Карнавал также приняла участие в данной фотосессии, примерив аналогичный образ, но с одеждой сиреневого оттенка.

В мае Евгения Медведева рассказала о вмешательстве во внешность.

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