Российский «Сигнал-24» выполнит задания автономно

«Известия»: БПЛА «Сигнал-24» выполнит задания автономно по координатам

В Ульяновской области создали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Сигнал-24», способный перевозить до 10 килограммов на расстояние до 10 километров. Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, БПЛА способен «выполнять задания автономно по заданным координатам», а его «конструкция создавалась с учетом практического опыта эксплуатации на передовой и отличается устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы».

Ранее Минобороны России рассказало, что российский боец захватил исправный украинский гексакоптер «Вампир».

Также в июне заместитель командира взвода группировки войск «Центр» Денис Федосеев сообщили, что российские FPV-дроны способны поднимать в воздух для дистанционного минирования тяжелые снаряды с системой самоуничтожения.