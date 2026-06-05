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14:57, 5 июня 2026Наука и техника

Российский «Сигнал-24» выполнит задания автономно

«Известия»: БПЛА «Сигнал-24» выполнит задания автономно по координатам
Иван Потапов
Иван Потапов
Международная выставка HeliRussia

Международная выставка HeliRussia. Фото: Михаил Синицын / ТАСС

В Ульяновской области создали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Сигнал-24», способный перевозить до 10 килограммов на расстояние до 10 километров. Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, БПЛА способен «выполнять задания автономно по заданным координатам», а его «конструкция создавалась с учетом практического опыта эксплуатации на передовой и отличается устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы».

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