МО России: Российский боец захватил исправный украинский «Вампир»

Российский боец захватил исправный украинский гексакоптер «Вампир». Об этом со ссылкой на Минобороны (МО) России сообщает газета «Известия».

По данным военного ведомства, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Вампир» был вынужден совершить посадку в «серой» зоне краматорско-дружковского направления из-за разряженного аккумулятора, где он был обнаружен и захвачен российским бойцом с позывным Тихий.

«Изучение подобных объектов позволяет получить ценную информацию о технических решениях противника, особенностях применения систем БПЛА и совершенствовать методы борьбы с ними на линии боевого соприкосновения, подчеркнули в ведомстве», — говорится в публикации.

Ранее МО России сообщило, что Вооруженные силы Украины выпустили в сторону России сотни БПЛА и снаряды чешской системы Vampire.

«Вампир» способен перевозить до 15 килограммов груза и подниматься на высоту до 400 метров.