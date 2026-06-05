Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:19, 5 июня 2026Наука и техника

Российский боец захватил исправный украинский «Вампир»

МО России: Российский боец захватил исправный украинский «Вампир»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российский боец захватил исправный украинский гексакоптер «Вампир». Об этом со ссылкой на Минобороны (МО) России сообщает газета «Известия».

По данным военного ведомства, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Вампир» был вынужден совершить посадку в «серой» зоне краматорско-дружковского направления из-за разряженного аккумулятора, где он был обнаружен и захвачен российским бойцом с позывным Тихий.

«Изучение подобных объектов позволяет получить ценную информацию о технических решениях противника, особенностях применения систем БПЛА и совершенствовать методы борьбы с ними на линии боевого соприкосновения, подчеркнули в ведомстве», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022

Ранее МО России сообщило, что Вооруженные силы Украины выпустили в сторону России сотни БПЛА и снаряды чешской системы Vampire.

«Вампир» способен перевозить до 15 килограммов груза и подниматься на высоту до 400 метров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пришло время». В Германии говорят об интенсивной подготовке к переговорам с Россией. Глава МИД обратился к Путину

    Перепутавшая беременность с климаксом россиянка выносила ребенка вне матки

    72-летнему Глызину запретили танцевать из‑за тромбоза

    Инспекторы ГАИ начнут проверять наклейки на машинах россиян

    В Госдуме отреагировали на письмо Зеленского Путину

    Батраков рассказал про возможный переход в «Зенит»

    Разочаровавшаяся в Трампе сторонница опровергла западный миф о России

    В России нашли чиновника с графиком мечты

    Названа территория Земли с удвоенным темпом глобального потепления

    Назван способ сделать прогулку полезнее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok