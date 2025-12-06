Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:42, 6 декабря 2025Бывший СССР

«Герани» атаковали украинскую ТЭС

«Герани» совершили массированную атаку на Днепропетровск и Криворожскую ТЭС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПожары в России

Фото: Roman Petushkov / Reuters

Дроны-камикадзе типа «Герань» совершили массированную атаку на Днепропетровск и Криворожскую теплоэлектростанцию (ТЭС). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В Днепропетровске после ударов ракет и беспилотников по объекту энергетики начался мощный пожар. Также сообщается перебоях с электричеством в городе.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по дому, в котором скрывались украинские военные.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский ранее заявил, что армия России ежедневно запускает от четырех до пяти тысяч дронов-камикадзе по украинским позициям вдоль линии фронта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинский беспилотник врезался в многоэтажку в Рязани

    Появились кадры пожара после массированной атаки на Криворожскую ТЭС

    Подполье сообщило о поджоге автомобилей украинских военкомов

    Финансист назвал четыре причины рекордного курса рубля

    Россиян призвали отказаться от покупки красной икры с одной добавкой

    Оригинальная елка появилась в Уфе перед Новым годом

    Россиян предупредили об опасной схеме мошенников с новогодними открытками

    Украина изменила движение поездов после удара по жд-узлу Фастова

    В Госдепе США высказались насчет переговоров с Киевом

    Саркофаг на Чернобольской АЭС утратил функции безопасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok