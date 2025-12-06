«Герани» атаковали украинскую ТЭС

«Герани» совершили массированную атаку на Днепропетровск и Криворожскую ТЭС

Дроны-камикадзе типа «Герань» совершили массированную атаку на Днепропетровск и Криворожскую теплоэлектростанцию (ТЭС). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В Днепропетровске после ударов ракет и беспилотников по объекту энергетики начался мощный пожар. Также сообщается перебоях с электричеством в городе.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по дому, в котором скрывались украинские военные.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский ранее заявил, что армия России ежедневно запускает от четырех до пяти тысяч дронов-камикадзе по украинским позициям вдоль линии фронта.