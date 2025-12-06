Реклама

Россия
02:14, 6 декабря 2025Россия

Названа возможная цель атаковавших Рязань БПЛА

В Рязани украинские БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали находящийся в Рязани нефтеперерабатывающий завод. Возможную цель дронов назвал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

«В результате атаки повреждения получила установка низкотемпературной изомеризации “Изомалк-2-ЛИН-800”», — говорится в сообщении.

Ранее украинский БПЛА врезался в многоэтажный дом в Рязани. На крыше здания начался пожар. Местные жители сообщили минимум о 14 взрывах над городом.

Позднее еще один украинский дрон заметили застрявшим на дереве. Жители российского города предполагают, что целью беспилотника являлась вышка сотовой связи.

