Стали известны последствия атаки дрона ВСУ в Рязани

Shot: В результате атаки БПЛА в Рязани выбиты стекла в квартирах многоэтажки

В результате атаки украинского беспилотника в Рязани были выбиты стекла в квартирах на верхних этажах многоэтажки. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Как утверждается, обломками посечены около семи автомобилей. Об этом журналистам рассказали местные жители. На месте происшествия работают экстренные службы. О пострадавших не сообщается.

До этого стало известно, что украинский дрон врезался в многоэтажный дом в Рязани. На крыше здания начался пожар. Противник атаковал дом дроном-камикадзе типа «Лютый».

В конце ноября украинский беспилотник врезался в жилой многоэтажный дом в Чебоксарах. Дрон попал в двенадцатиэтажный дом. По словам очевидцев, в районе торгового центра вспыхнул пожар.