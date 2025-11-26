Россия
Беспилотник врезался в жилую многоэтажку в столице российского региона

Марина Совина
Фото: David W Cerny / Reuters

Беспилотник врезался в жилой многоэтажный дом в Чебоксарах. Об этом сообщает Baza в Telegram.

Отмечается, что дрон попал в двенадцатиэтажный дом. По словам очевидцев, в районе торгового центра вспыхнул пожар. На опубликованных кадрах слышны звуки взрывов и видны поднимающиеся столбы дыма.

Ранее жители Чебоксар рассказали о мощных взрывах на окраине города. Они также были слышны в деревне Лапсары, расположенной в десяти километрах. Сообщалось о перехвате нескольких дронов на подлете. В аэропорту Чебоксар в целях безопасности были введены временные ограничения на полеты.

