В российском городе прогремели мощные взрывы

Shot: В небе над Чебоксарами прогремело 5-7 мощных взрывов

В небе над Чебоксарами прогремело несколько мощных взрывов. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По их словам, в общей сложности прозвучало пять-семь взрывов. Они были слышны на окраине города, а также над деревней Лапсары, расположенной в десяти километрах от него.

По предварительным данным, Чебоксары атаковали украинские беспилотники, несколько дронов сбили на подлете. Сообщается, что в одном из районов города произошло возгорание и сильное задымление.

Официальная информация пока не поступала. Сведения о разрушениях и пострадавших отсутствуют.

Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко проинформировал о введении временных ограничений на полеты в аэропорту Чебоксар. Он уточнил, что меры были приняты в целях безопасности.

В ночь на среду, 25 ноября, украинские дроны атаковали Краснодарский край, в результате чего пострадали шесть человек. По словам губернатора Вениамина Кондратьеав, атака была одной из самых продолжительных и массированных.