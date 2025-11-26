Россия
03:28, 26 ноября 2025Россия

В российском городе прогремели мощные взрывы

Shot: В небе над Чебоксарами прогремело 5-7 мощных взрывов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jason Lee / Reuters

В небе над Чебоксарами прогремело несколько мощных взрывов. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По их словам, в общей сложности прозвучало пять-семь взрывов. Они были слышны на окраине города, а также над деревней Лапсары, расположенной в десяти километрах от него.

По предварительным данным, Чебоксары атаковали украинские беспилотники, несколько дронов сбили на подлете. Сообщается, что в одном из районов города произошло возгорание и сильное задымление.

Официальная информация пока не поступала. Сведения о разрушениях и пострадавших отсутствуют.

Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко проинформировал о введении временных ограничений на полеты в аэропорту Чебоксар. Он уточнил, что меры были приняты в целях безопасности.

В ночь на среду, 25 ноября, украинские дроны атаковали Краснодарский край, в результате чего пострадали шесть человек. По словам губернатора Вениамина Кондратьеав, атака была одной из самых продолжительных и массированных.

    В российском городе прогремели мощные взрывы

    Все новости