05:24, 6 декабря 2025Россия

В нескольких районах Рязани упали обломки сбитых дронов ВСУ

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники. Обломки дронов упали в нескольких районах Рязанской области, проинформировал губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале.

«Возгорание оперативно ликвидировали. Пострадавших и серьезных повреждений нет, оценивается материальный ущерб», — подчеркнул он.

По словам Малкова, на местах ЧП работают оперативные службы.

В ночь с 5 на 6 декабря украинский БПЛА врезался в многоэтажный дом в Рязани. На крыше здания начался пожар. Местные жители сообщили минимум о 14 взрывах над городом.

Ранее сообщалось, что силами ПВО на территорией Тульской области был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. Пострадавших нет, повреждений инфраструктуры также не зафиксировано.

