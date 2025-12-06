В нескольких районах Рязани упали обломки сбитых дронов ВСУ

Средства противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники. Обломки дронов упали в нескольких районах Рязанской области, проинформировал губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале.
«Возгорание оперативно ликвидировали. Пострадавших и серьезных повреждений нет, оценивается материальный ущерб», — подчеркнул он.
По словам Малкова, на местах ЧП работают оперативные службы.
В ночь с 5 на 6 декабря украинский БПЛА врезался в многоэтажный дом в Рязани. На крыше здания начался пожар. Местные жители сообщили минимум о 14 взрывах над городом.
Ранее сообщалось, что силами ПВО на территорией Тульской области был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. Пострадавших нет, повреждений инфраструктуры также не зафиксировано.