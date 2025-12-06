ВСУ пытались атаковать еще один российский регион

Миляев: ПВО сбила украинский БПЛА над Тульской областью, пострадавших нет

Подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России на территорией Тульской области был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Миляев отметил, что пострадавших нет, повреждений инфраструктуры также не зафиксировано.

Ранее украинские беспилотники атаковали Рязань. Российские ПВО сбили вражеские БПЛА, падение обломков произошло в нескольких районах города, один попал в многоэтажный жилой дом из-за чего произошло возгорание.

Пострадавших нет, власти региона оценивают материальный ущерб.