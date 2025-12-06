Губернатор Рязанской области сделал официальное заявление после атаки БПЛА

Глава Рязанской области Малков сделал официальное заявление после атаки БПЛА

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) на территории Рязанской области сбиты беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Официальное заявление губернатор Рязанской области Павел Малков опубликовал в Telegram-канале.

«Падение обломков произошло в нескольких районах Рязани. Возгорание оперативно ликвидировали. Пострадавших и серьезных повреждений нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы», — отметил глава региона.

Малков напомнил, что в Рязанской области действует запрет на публикацию в соцсетях фото и видео последствий террористических атак.

В ночь на 6 декабря украинский БПЛА врезался в многоэтажный дом в Рязани. На крыше здания начался пожар. Местные жители сообщили минимум о 14 взрывах над городом.