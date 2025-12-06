Губернатор Рязанской области сделал официальное заявление после атаки БПЛА

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) на территории Рязанской области сбиты беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Официальное заявление губернатор Рязанской области Павел Малков опубликовал в Telegram-канале.
«Падение обломков произошло в нескольких районах Рязани. Возгорание оперативно ликвидировали. Пострадавших и серьезных повреждений нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы», — отметил глава региона.
Малков напомнил, что в Рязанской области действует запрет на публикацию в соцсетях фото и видео последствий террористических атак.
В ночь на 6 декабря украинский БПЛА врезался в многоэтажный дом в Рязани. На крыше здания начался пожар. Местные жители сообщили минимум о 14 взрывах над городом.