Россия
01:06, 6 декабря 2025Россия

Дрон ВСУ повредил линию электропередачи в пригороде Воронежа

Губернатор Гусев: Силы ПВО уничтожили дрон ВСУ в пригороде Воронежа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Силами противовоздушной обороны (ПВО) в пригороде Воронежа был обнаружен и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших нет. При падении обломков повреждена линия электропередачи», — отметил он.

Губернатор также призвал жителей региона не публиковать в интернете фото и видеоматериалы с последствиями работы ПВО, особенно с привязкой к местности.

«Непосредственная угроза удара БПЛА в Воронеже, Нововоронеже, Бутурлиновском, Россошанском и Острогожском районах сохраняется. Режим опасности атаки БПЛА действует на всей территории региона», — предупредил Гусев.

В конце ноября Александр Гусев сообщил, что обломки сбитых над Воронежем ракет ATACMS нашли на юго-западе города. Один из блоков находится в 150 метрах от ближайших строений, а другой лежит возле дачного дома. Территорию оцепили.

18 ноября ВСУ запустили четыре ракеты ATACMS с кассетной боевой частью по Воронежу. Силы ПВО Минобороны РФ сбили все снаряды с помощью ракетных и ракетно-пушечных комплексов С-400 и ЗРПК «Панцирь».

